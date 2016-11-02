Радника Авакова викликали на допит в ГПУ

Радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зоряна Шкіряка викликали на допит в Генеральну прокуратуру. Про це Шкіряк написав на своїй сторінці у Facebook.

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Допит Шкіряка стосується справ Євромайдану 2013-2014 рр та справи щодо побиття студентів 30.11.2013.

Допит, згідно із повідомленням Шкіряка, вже мав початися.

Нагадаємо, ГПУ завершила досудове розслідування щодо колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції м.Києва, командира оперативної роти столичного спецпідрозділу міліції «Беркут» та семи міліціонерів цієї роти, причетних до затримання та побиття учасників Євромайдану.

Також, згідно з повідомленням ГПУ, завершено досудове розслідування і щодо колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції м. Києва за фактами фальсифікації матеріалів кримінального провадження, незаконного затримання і притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року.