Злочини проти Євромайдану: ГПУ завершила розслідування у справі слідчого та восьми "беркутівців"

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що департаментом спеціальних розслідувань ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника командира оперативної роти столичного спецпідрозділу міліції «Беркут» та семи міліціонерів цієї роти за фактами перевищення влади та незаконного затримання 11 активістів громадського руху «Євромайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на Кріпосному провулку у місті Києві. Це затримання супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх мікроавтобуса. Їх також інкримінуються службові підробки рапортів, завідомо неправдиві повідомлення про вчинення злочину та надання неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Також, згідно з повідомленням ГПУ, завершено досудове розслідування і щодо колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції м. Києва за фактами фальсифікації матеріалів кримінального провадження, незаконного затримання і притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року.

Сторонам захисту відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування, і після ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами провадження обвинувальні акти стосовно вказаних осіб будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Щодо інших осіб (працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суддів), причетних до вчинення цих та аналогічних злочинів, досудове розслідування триває, збираються докази для притягнення їх до кримінальної відповідальності.