Дніпровські волонтери знаходять бездомним та хворим собакам "прийомні сім'ї" за кордоном (відео)

В Англії, Чехії та Нідерландів за п'ять років встигли відправити більше двох тисяч собак, яких в Україні ніхто брати не захотів.

У нових іноземних сім'ях хворі чотириногі часто одужують і, всупереч вердиктам лікарів, живуть повноцінним життям. Більше подробиць у сюжеті ТСН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter