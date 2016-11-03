Дніпровські волонтери знаходять бездомним та хворим собакам "прийомні сім'ї" за кордоном (відео)
14:20, 03 листопада 2016Суспільство
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В Англії, Чехії та Нідерландів за п'ять років встигли відправити більше двох тисяч собак, яких в Україні ніхто брати не захотів.
Дніпровські волонтери шукають для бездомних і хворих тварин господарів у Європі / скріншот
У нових іноземних сім'ях хворі чотириногі часто одужують і, всупереч вердиктам лікарів, живуть повноцінним життям. Більше подробиць у сюжеті ТСН.
Дніпровські волонтери шукають для бездомних і хворих тварин господарів в Європі
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