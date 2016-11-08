У школах Дніпра хочуть заборонити електронні сигарети
15:06, 08 листопада 2016Суспільство
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У загальноосвітніх навчальних закладах дітям заборонять курити електронні сигари.
Ілюстрація / REUTERS
Згідно з текстом рішення міськради, курити заборонять у всіх школах міста.
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"Заборонити куріння електронних сигар серед дітей, учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах на території міста Дніпра", - сказано в проекті рішення, яке цитує місцевий портал 056.ua.
Крім цього, департамент гуманітарної політики міськради зобов'яжуть проводити серед дітей і підлітків просвітницьку роботу про шкоду куріння.
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