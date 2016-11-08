Квоти на вітчизняну музику: хто з посадовців підтримав флеш-моб української пісні

Сьогодні в Україні набрав чинності закон частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій.

Згідно з документом телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менш як 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

При цьому, активісти спробували прослідкувати як радіостанції дотримуються нових вимог. Загалом, за перші 8 годин моніторингу активісти зазначили, що закону дотримуються майже всі радіостанції. При цьому волонтери зазначили, що вимог закону дотримались повністю 5 радіостанцій із шести.

Продюсери переконують, що зі сховищ подіставали старі добрі українські хіти, а свіжої і якісної музики державною мовою зараз мало.

В той же час, народний депутат Вікторія Сюмар запровадила у соцмережах флешмоб та закликала ділитися своїми улюбленими українськими піснями.

До ініціативи парламентаря, яка була одним із ініціаторі закону про квоти, приєдналось багато чиновників. Зокрема, президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook поширив посилання на пісню на кліп Океану Ельзи "Веселі, брате, часи настали".

«Маємо зробити так, щоб української пісні було якнайбільше - на радіо, на телебаченні і, звичайно, в соціальних мережах також», - написав глава держави.

Осторонь від флешмобу не залишився і прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який до акції у соцмережі приєднався із піснею ТІК «Люби ти Україну».

Сама ж Сюмар на своїй сторінці у Facebook вказала пісню «Повертайся живим» від Тельнюк: Сестри та Kozak System.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телерадіокомпанії "Шансон" за трансляцію пісні, яка пропагує військово-морські сили держави-агресора.

"В ефірі радіостанції 2 листопада цього року о 19:22 транслювався музичний твір Дениса Майданова "Тихий океан", в якому є такі рядки: "Недели похода - такая работа есть родине верно служить… Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот", - йдеться в повідомленні Нацради.