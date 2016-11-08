Нацрада призначила перевірку радіо "Шансон" через пісню про російський флот

Як повідомляє прес-служба Нацради, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у вівторок, 8 листопада.

"В ефірі радіостанції 2 листопада цього року о 19:22 транслювався музичний твір Дениса Майданова "Тихий океан", в якому є такі рядки: "Недели похода - такая работа есть родине верно служить… Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, Нацрада проведе позапланову перевірку телерадіокомпанії, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення.

Раніше Нацрада вже призначав позапланову перевірку цього мовника у серпні 2016 року через схожі причини. В ефірі радіостанції було зафіксовано трансляцію пісні Аріни Крамер "Сегодня все спокойно".

«За даним випадком перевірку вже проведено, але є сенс об'єднати ці питання і розглянути результати цих двох перевірок "Шансону" разом», - цитує прес-служба голову Нацради Юрія Артеменка.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.