Відсьогодні починають діяти квоти на пісні українською мовою по радіо

Закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій набув чинності через 4 місяці після його затвердження. Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій)" 16 червня.

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Законом передбачено, що телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менш як 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

Проте у телерадіоорганізації, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менш як 60% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 60% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше ніж 25% загального їх обсягу.