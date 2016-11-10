У Лукашенка заявили, що Порошенко вибачився за інцидент з літаком "Бєлавіа"

Як повідомили в прес-службі білоруського президента, Порошенко вибачився за інцидент з цивільним літаком авіакомпанії "Бєлавіа" і поінформував президента Білорусі, що винні покарані.

Крім цього, згідно з повідомленням, Лукашенко і Порошенко домовилися про особисту зустріч.

Так, міністерствам закордонних справ Білорусі та України доручили визначити дату для організації заходу на найвищому рівні, який заплановано провести до закінчення нинішнього року.

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Відзначається, що глави держав домовилися, що відповідні служби найближчим часом проведуть консультації про співпрацю в області безпеки для запобігання подібних інцидентів надалі.

Варто відзначити, що в прес-службі Порошенка про вибачення на адресу Білорусі нічого не повідомили.

Йдеться лише про те, що сторони домовилися про активізацію політичного діалогу на всіх рівнях і обговорили співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером. МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень та грошових компенсацій від України.