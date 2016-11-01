СБУ про скандал із "Бєлавіа": ми просили повернути літак, а не погрожувати винищувачами

Про це УНІАН заявила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Ми вкторе наголошуємо, що ніяких подібних вказівок щодо підняття винищувачів не надавали, перемовин із пілотами не вели, а лише просили повернути літак", – сказала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії «Бєлавіа», який вилетів з аеропорту «Жуляни» до Мінська, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито погрожувала білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію. Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника «Антимайдану». Підозрюваного зняли з літака й обшукали.

Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному в справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає від України вибачень та грошової компенсації збитків авіакомпанії. У МЗС України заявили, що з приводу ноти МЗС Білорусі працюватимуть із компетентними органами.

1 листопада білоруські ЗМІ оприлюднили розшифровку переговорів пілотів «Бєлавіа» з українським диспетчером, у якій йдеться про «загрозу застосування бойової авіації».

Зокрема, диспетчер під час зв’язку з пілотом повідомив йому: «Бєлавіа-840», надійшла вказівка: вам необхідно повернутися на аеродром вильоту Жуляни. За невиконання буде піднято бойову авіацію на перехоплення». За словами диспетчера, інформація надійшла від «Украероцентру».