СБУ про скандал із "Бєлавіа": ми просили повернути літак, а не погрожувати винищувачами

13:01, 01 листопада 2016
Політика
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У Службі безпеки України вкотре наголошують, що не давали вказівок українським диспетчерам погрожувати пілотам літака "Бєлавіа" підняттям винищувачів у разі неповернення до аеропорту.

СБУ змусила пасажирський літак компанії

Про це УНІАН заявила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Ми вкторе наголошуємо, що ніяких подібних вказівок щодо підняття винищувачів не надавали, перемовин із пілотами не вели, а лише просили повернути літак", – сказала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії «Бєлавіа», який вилетів з аеропорту «Жуляни» до Мінська, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито погрожувала білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію. Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника «Антимайдану». Підозрюваного зняли з літака й обшукали.

Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному в справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає від України вибачень та грошової компенсації збитків авіакомпанії. У МЗС України заявили, що з приводу ноти МЗС Білорусі працюватимуть із компетентними органами.

1 листопада білоруські ЗМІ оприлюднили розшифровку переговорів пілотів «Бєлавіа» з українським диспетчером, у якій йдеться про «загрозу застосування бойової авіації».

Зокрема, диспетчер під час зв’язку з пілотом повідомив йому: «Бєлавіа-840», надійшла вказівка: вам необхідно повернутися на аеродром вильоту Жуляни. За невиконання буде піднято бойову авіацію на перехоплення». За словами диспетчера, інформація надійшла від «Украероцентру».

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