У Києві немає сплеску звернень за субсидіями на оплату "комуналки" – КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-брифінгу директор Департаменту соціальної політики КМДА, депутат Київради Юрій Крикунов.

«По Україні в цілому за тиждень іде 97 тис. звернень за оформленням субсидій. В аналогічний період минулого року за тиждень фіксувалося майже 150 тис. звернень. При цьому ці 97 тис. – це трохи більше, ніж було тиждень тому - 75-80 тис. Тобто в Україні в цілому спостерігається певний сплеск. Але по Києву такого сплеску не спостерігається. Ми отримуємо штатну чисельність звернень», - сказав Крикунов.

Так, за його інформацією, в столиці за оформленням субсидій за тиждень в середньому звертаються до 1 тис. родин. Зокрема, минулого тижня звернулись 800 сімей.

На сьогодні, за інформацією керівника профільного департамента, у Києві оформили субсидії на 220 тис. помешкань, при тому, що загалом в столиці зареєстровано 1047 тис. помешкань.

«Що складає 20,9% - фактично 21%», - уточнив Крикунов.

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В Україні, додав він, в цілому наразі рівень забезпечення субсидіями становить 37%-39%.

В аналогічний період минулого року показник оформлених субсидій у Києві становив 12,7% (130 тис. родин), а у 2014 р. цей показник не досягав і 40 тис. родин.

Крикунов вважає, що у Києві майже вдвічі менше сімей (порівнює 21% і 39%), які отримали субсидії, у зв’язку з тим, зокрема, що середня офіційна зарплата у місті удвічі вища, ніж в середньому по Україні: у столиці - 8,6 тис. грн, по Україні – 4,5 тис. грн.

«Другий чинник – він, я думаю, на сьогодні недооцінений – у Києві велика цифра житла, яке здається в оренду. І, виходячи з сьогоднішніх реалій у нашій держави, в оренду нелегально. А людина, яка неофіційно орендує помешкання, майже на 100% позбавлена можливості оформити на себе субсидію», - сказав керівник департамента.

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При цьому він зауважив, що орендодавець може оформити субсидію лише на одне помешкання, а отже якщо зробить це на квартиру, яку передає орендарю, то не зможе вже оформити субсидію на квартиру, в якій сам проживає.

Також Крикунов висловив думку, що «економіка, яка субсидією понад 40% чогось, – це хвора економіка».

На думку Крикунова, загалом субсидії на оплату ЖКП мають отримувати максимум 20-25% населення.

«Тобто Київ якраз іде по межі», - сказав Крикунов.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня 2016 року загальна кількість домогосподарств, які користуються субсидіями у Києві, становила 214 тис.

Раніше Крикунов повідомив, що майже 100% домогосподарств, у яких закінчився термін дії субсидії у вересні 2016 року, пільги перепризначили на новий термін автоматично.