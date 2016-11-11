НАБУ звернулося до Інтерполу щодо розшуку судді-баночника Чауса

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої лінії у виданні "Комсомольська правда в Україні".

"Ми всі необхідні документи для цього передали до Інтерполу. Чекаємо на їх рішення", - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Українцям це гучне затримання скоріше запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.

Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет. Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

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6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Чауса. Тоді ж у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Чаус втік до Криму.

30 вересня адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.