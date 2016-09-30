Адвокат судді-баночника Чауса надав довідку про перебування підзахисного у медзакладі Криму – Холодницький

Про це заявив глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє "112 Україна".

"Нам адвокат у НАБУ надав медичну довідку №71 – "лікарський консультативний висновок від 20.09.2016 року". Це копія, навмисне затерті певні місця адреси, але судячи зі штампів, він перебуває на території "Закладу охорони здоров’я Республіки Крим". Такий діагноз йому написали – судячи з нього, він, здається, повинен померти", – сказав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

11 серпня Чаус не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

6 вересня секретар комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий повідомив, що комітет рекомендував парламенту надати згоду на арешт Чауса. Тоді ж у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Чаус втік до Криму.