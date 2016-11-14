У Польщі відреагували на спалення українського прапора на Марші незалежності у Варшаві (відео)

У країні запевняють, що проводять перевірки на основі повідомлень ЗМІ й запису, розміщеного в інтернеті, передає RMF 24.

"Ми визначаємо, де конкретно міг статися інцидент. Після того, як буде зібрано первинний матеріал, його передадуть до прокуратури для оцінки" - заявив представник поліції Варшави Маріуш Мрозек.

Читайте такожПольські націоналісти розібралися з тими, хто спалив прапор України під час Маршу незалежності - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, під час Маршу незалежності у Польщі спалили український прапор та логотип Фейсбука.

"Замасковані вболівальники одного з варшавських футбольних клубів допили пиво, кинули прапор України на землю, почали його топтати, а потім спалили на моїх очах", - повідомляли ЗМІ.