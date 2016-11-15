ВР скасувала відповідальність за порушення правил навчання карате

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Внесеними змінами з КУпАП вилучається ст. 196 «Порушення правил навчання карате», якою передбачалася відповідальність за порушення встановлених правил відкриття секцій спортивного карате або набору до них громадян.

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Також заборонялося навчання в секціях прийомам, забороненим спортивними правилами, і самовільне, без дозволу відповідних органів, навчання прийомам карате.

За це нині передбачена відповідальність — накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відповідальність за навчання прийомам, забороненим спортивними правилами, стосується лише тих, хто викладає карате.

Водночас представники інших видів спорту, таких як бокс, боротьба самбо, бойове самбо, дзюдо, ушу, кунгфу, змішані єдиноборства (ММА), рукопашний бій тощо такої відповідальності не несуть. Сьогодні ВР усунула цю нерівність.