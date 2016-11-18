Нацрада оголосила попередження каналу "НТН" через передачу про КДБ

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що моніторинг телеканалу «НТН», здійснений 3 вересня 2016 р., виявив трансляцію випуску «Неймовірна втеча» передачі «Речовий доказ», присвяченого діяльності органів КДБ й, зокрема, позитивному образу полковника КДБ.

29 вересня Національна рада призначила компанії позапланову перевірку, яка зафіксувала в часовому проміжку з 11.25 до 11.52 трансляцію такого контенту, що є порушенням частини другої статті 9 Закону Україну «Про телебачення і радіомовлення».

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Згідно з повідомленням Нацради, компанія визнала порушення, заявивши, що це була помилка редактора, який не уважно переглянув зазначений матеріал. До цього працівника було вжито адміністративних заходів.

«Члени Національної ради наголосили, що це вже друга подібна помилка каналу. Ухвалено рішення застосувати до телерадіокомпанії санкцію «оголошення попередження». Упродовж місяця ліцензіат повинен увідповіднити свою діяльність нормам законодавства і умовам ліцензії», - йдеться в повідомленні держоргану.

У Нацраді нагадують, що 11 лютого було оголошено попередження ТОВ «Телестудія «Служба інформації» через трансляцію випуску телесеріалу «Легенди карного розшуку».