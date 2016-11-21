На Донбасі затримали представника "влади ДНР" (відео)

На Донбасі прикордонники затримали представника «влади ДНР» на КПВВ «Майорськ». Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зазначається, що представника «керівництва Донецька» затримали сьогодні на Донеччині прикордонники Краматорського загону.

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«Порушника виявили у КПВВ «Майорське». Громадянин України прямував на своєму автомобілі «БМВ» до неконтрольованої території. Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення «ДНР Администрация города Донецка», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом повідомлено відповідні правоохоронні органи для проведення фільтраційних заходів.

Раніше, затримано бойовика "ДНР", який за 7 тисяч гривень вбивав мирних громадян. Учасника незаконних збройних формувань затримано в смт Новотроїцьке Волноваського району Донецької області.

Протягом року затриманий був мінометником "ДНР", базувався у Горлівці, брав участь в обстрілі Майорська і вбивав мирних громадян за 7 тис. гривень.