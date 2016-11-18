Затримано бойовика "ДНР", який за 7 тисяч гривень вбивав мирних громадян – Нацполіція

Як повідомив сьогодні начальник головного управління Нацполіції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, затримання відбулося 17 листопада.

"Учора в ході профілактичного відпрацювання Новотроїцького Волноваського району був затриманий "великий воїн ДНР". Для перевірки документів співробітники поліції Донеччини зупинили громадянина. Видав себе нервовою поведінкою, намагаючись сховати "документи ДНР" і мобільний телефон, обліплений символікою цього НЗФ з фотографіями з місць бойової слави", - написав Аброськін.

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За його словами, протягом року затриманий був мінометником "ДНР", базувався у Горлівці, брав участь в обстрілі Майорська і вбивав мирних громадян за 7 тис. гривень.

"Перестали платити і приїхав у Новотроїцьке до своєї коханої. Сподіваємося, що прокуратура підтримає нас, а суд Волновахи обере йому гідний запобіжний захід", - додав Аброськін.