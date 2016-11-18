Нацгвардійці затримали "високопосадовця" "ДНР"

Про це Нацгвардія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовці зупинили для перевірки автомобіль "Рено Дастер" на блокпосту біля міста Маріуполя.

Читайте такожУ "ДНР" назвали імена "ліквідаторів" терориста "Мотороли"

"Під час огляду транспортного засобу та перевірки документів виявлено, що пасажир — високопосадовець незаконного збройного формування "ДНР", - йдеться у повідомленні.

При цьому в НГ не уточнили ні імені, ні "посади" терориста.

Раніше УНІАН повідомляв, що від серпня 2015-го до жовтня 2016 року майже 300 українських громадян, які були учасниками незаконних збройних формувань - бойовиками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" - повернулись додому, на підконтрольну Києву територію, за програмою СБУ "На тебе чекають вдома".