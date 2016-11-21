У Дніпрі відзначили День гідності та свободи (фоторепортаж)
Представники духовенства, волонтери та чиновники поклали квіти до символічного меморіалу Небесної Сотні.
У Дніпрі офіційні заходи, приурочені до Дня гідності та свободи, пройшли на площі біля ОДА.
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Сюди з національними прапорами і портретами героїв Небесної Сотні прийшли десятки жителів міста.
Панахиду за загиблими героями відслужив єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон, після чого до символічного меморіалу Небесної Сотні представники духовенства, волонтери та чиновники поклали квіти.
Святкування третьої річниці Революції Гідності продовжиться в Дніпрі на Європейській площі.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи. Це свято було засновано указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.