У Дніпрі відзначили День гідності та свободи (фоторепортаж)

У Дніпрі офіційні заходи, приурочені до Дня гідності та свободи, пройшли на площі біля ОДА.

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Сюди з національними прапорами і портретами героїв Небесної Сотні прийшли десятки жителів міста.

Панахиду за загиблими героями відслужив єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон, після чого до символічного меморіалу Небесної Сотні представники духовенства, волонтери та чиновники поклали квіти.

Святкування третьої річниці Революції Гідності продовжиться в Дніпрі на Європейській площі.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи. Це свято було засновано указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.