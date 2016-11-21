"Правий сектор" повідомив про напад на свій штаб на Луганщині

Про це у понеділок, 21 листопада, повідомляє офіційний сайт організації.

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"20.11 було скоєно напад на штаб НВР "Правий сектор" у Луганській області приблизно о 19:00 - 21:00. Невідомі в складі 2-5 осіб розбили вікна в будівлі, вирвали прапори над входом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв'язку з даною подією, керівник Луганського обласного осередку "Правого сектора" ввів надзвичайний стан для активістів організації.

Разом з тим, за даними організації, у м. Рубіжному "відбувається пошук злочинців за гарячими слідами. Деякі дані вже є".