"Правий сектор" повідомив про напад на свій штаб на Луганщині
15:08, 21 листопада 2016Суспільство
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На Луганщині у м. Рубіжне невідомі скоїли напад на штаб "Правого сектора".
Було скоєно напад на штаб НВР "Правий сектор" у Луганській області / УНІАН
Про це у понеділок, 21 листопада, повідомляє офіційний сайт організації.
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"20.11 було скоєно напад на штаб НВР "Правий сектор" у Луганській області приблизно о 19:00 - 21:00. Невідомі в складі 2-5 осіб розбили вікна в будівлі, вирвали прапори над входом", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у зв'язку з даною подією, керівник Луганського обласного осередку "Правого сектора" ввів надзвичайний стан для активістів організації.
Разом з тим, за даними організації, у м. Рубіжному "відбувається пошук злочинців за гарячими слідами. Деякі дані вже є".
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