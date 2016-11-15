Правоохоронці оголосили підозру 53 "прокурорам ДНР"

Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, кримінальні провадження щодо прокурорів-зрадників розслідуються за ч. 1 ст. 258–3 Кримінального кодексу України (сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

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«Частина прокурорів-зрадників раніше працювали в органах прокуратури України, але після захоплення частини Донбасу бойовиками залишились на тимчасово окупованій території працювати на терористів», - йдеться у повідомленні.

Наразі їм усім оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено в розшук.

До списку прокурорів, які підозрюються в співпраці з терористами, увійшли: Коструб, Катасонов, Бережний, Рябцев, Гербутов, Герасименко, Доценко, Вешнивенко, Бєлов, Федченко, Давидова, Нагірняк, Рева, Сівяков, Бережняк, Боярінцев, Воскобойнікова, Калфакчіян, Клешньов, Ревін, Судаков, Ушаков, Шпаков та Якусенко.

Також до списку увійшли: Дідковський, Масолітіна, Волошин, Дрига, Кулєшов., Любицький, Базильський, Гуров, Мозгунов, Муравйов, Мирошниченко, Татарінова, Островерхов, Петрушевський, Гавриленко, Козін, Окорокова, Прожерін, Сафронов, Шевченко, Прудкий, Михальченко, Троценко, Воробйов, Остапенко, Данилова, Ковальчук, Ковальова та Герасимова.

Раніше прокуратура Донецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальні акти щодо 11 колишніх прокурорів-зрадників, серед яких «виконувач обов’язків генерального прокурора «ДНР», «головний військовий прокурор «ДНР», «начальник слідчого управління генеральної прокуратури «ДНР», його заступник, прокурори різних окупованих міст.

Прокуратура звернулася до кожного, хто має докази протиправної діяльності прокурорів-зрадників на окупованій бойовиками території (фото- або відеоматеріали судових слухань, слідчих дій тощо) з проханням звертатися до органів прокуратури Донеччини з відповідними заявами.