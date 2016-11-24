Активісти-антикорупціонери створили сайт з відгуками і компроматом на чиновників

Дані 70 тис. українських чиновників були опубліковані в мережі Інтернет. Списки працівників понад 800 органів влади та організацій опублікував сайт stophab.org

По кожному чиновнику на сайті можна залишити відгук і опублікувати про нього будь-яку суспільно-необхідну інформацію.

"Старт такого проекту відкриває владу і дає можливість кожному залишити відгуки про роботу чиновників, лікарів, викладачів і навіть працівників ЖЕК-у", – каже Олександр Брель, редактор інтернет-видання і керівник громадської організації "Громадський рух "Стопхаб". Брель зазначає, що пілотний проект запущений в Одеському регіоні, на черзі - Київ.

Нагадаємо, в серпні минулого року президентська петиція №22/000532-еп про необхідність створення сайту із відгуками про чиновників зібрала понад 25 тисяч голосів і була підтримана Президентом України.

За рік громадські організації своїми силами змогли реалізувати запропонований в петиції проект.