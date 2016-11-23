Миколаївських студентів обурив "альтернативний" фільм про Донбас: молодь залишила аудиторію і подзвонила в СБУ (відео)

Студентів, які залишили залу під час трансляції фільму, обурило те, що їх запросили на обговорення теми презумпції правоти поліцейського, а в результаті включили фільм про бойовиків Донбасу. Крім того, як пише Преступности.НЕТ у середу, 23 листопада, фільм показували в навчальний час в День гідності та свободи, який відзначається в Україні 21-22 листопада.

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За словами організатора події Олени Кабашної, студенти навіть подзвонили в СБУ, щоб повідомити про даний факт, проте, як вона зазначила, "СБУ виявилося абсолютно адекватним".

За даними видання, у фільмі "Ті, що прийшли до влади" демонструвалися фрагменти відео проросійських мітингів, а також похорон місцевих жителів, у вбивстві яких звинувачували "українських снайперів".

Як зазначається, на заході були присутні місцеві депутати від "Опозиційного блоку" і голова миколаївського відділення громадської організації кума Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір".

Один з присутніх на події місцевих депутатів від "Оппоблока" заявив, що "фільм українського режисера, не є пропагандистським і пройшов всі необхідні комісії та експертизи".

Згідно з повідомленням, інцидент підхопили проросійські пропагандистські сайти, які подали цей факт під заголовком "Депутати "Оппоблока" презентували студентам миколаївського університету фільм про Новоросію".