Нищук звинуватив російських пропагандистів у розкручуванні скандалу через його слова

Міністр на брифінгу ще раз вибачився за свої слова, повідомляє "Українська правда". В той же час він заявив, що його слова перекрутили російські пропагандисти.

"Ця ситуація почала розкручуватись, коли з ночі на деяких російських сайтах і виданнях почали чіпляти конкретне слово "генетика", - сказав Нищук журналістам.

"Це справді добре пропрацьована історія певних російських пропагандистів, які почали приписувати, що він там вже має на увазі про генетику", - наголосив міністр.

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"Сьогодні була сказана дуже хороша фраза: "Якщо вирвати з Біблії цитату, то може здатися, що її писав безбожник". Це вирвана конкретна річ. Всі, хто потім постив у Фейсбуку, постив не з передачі, а уже з переробленої інформації російських сайтів", - заявив Нищук.

На запитання, чи готовий він піти у відставку через це необережне висловлювання, Нищук відповів: "За що у відставку? За те, що я люблю українську культуру і віддаю їй з ранку до ночі свій час? Якщо це когось ощасливить – будь ласка. У чому хиба моя? Я за слово вибачаюсь".

"Скільки кожного дня говорить кожний політик? Хтось пішов з Верховної Ради?" - додав він.

На прохання пояснити, що він мав на увазі у своєму висловлюванні, Нищук відповів: "Всі люди рівні. Я якраз вболівав, аби був рівний доступ до інформації. Я казав, що було свідоме блокування доступу у деяких регіонах України до правдивої інформації, до розвитку культури, традиції і так далі".

Як повідомляв УНІАН, Нищук під час ефіру на "Свободі Слова" на телеканалі ICTV заявив, що на сході України "немає ніякої генетики", оскільки до цих міст владою СРСР були свідомо заселені люди.

Відповідаючи на питання, чому на сході важко знайти українські книжки, міністр культури відповів, що другим безпековим моментом для країни є культура. Першим він назвав армію та новітню зброю.

"Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати й формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це технологія радянського союзу була", - сказав міністр.