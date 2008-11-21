У центрі Донецька - збройне пограбування банку

У центрі Донецька пограбовано відділення банку Home Credit Bank.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби міського управління міліції Марина ГОЛДИНСЬКА, пограбування сталося близько 17.00 20 листопада.

За її словами, грабіжники в масках увірвалися до відділення банку і зробили кілька неприцільних пострілів з пістолета. Кілька відвідувачів і працівників банку впали на підлогу і не чинили опору. Один з грабіжників перестрибнув через стійку і забрав з каси гроші.

У міліції також зазначили, що банк не мав охорони, а каса не була закрита огорожею. Викравши гроші, грабіжники сховалися. Їх пошук триває. Сума вкраденого орієнтовно становить 300 тис. грн.

Внаслідок нальоту нікого з відвідувачів і працівників банку не поранено.