Житло у Києві дешевшає

Середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку Києва з 14 по 20 листопада знизилась на 3,21% (79 дол.) - до 2 389 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Як зазначається в повідомленні, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 821 дол./кв.м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 4 002 дол./кв.м.

За даними компанії "SV Development", за даний період зниження середньої вартості продажу 1 кв.м житла спостерігалося в Печерському районі - на 154 дол. - до 4 002 дол., в Шевченківському - на 105 дол. - до 2 906 дол., Голосіївському - на 99 дол. - до 2 435 дол., Солом’янському - на 61 дол. - до 2 573 дол., Дарницькому - на 69 дол. - до 2 213 дол., Деснянському районі - на 66 дол. - до 1 821 дол., Подільському - на 97 дол. - до 2 219 дол., Дніпровському районі - на 87 дол. - до 2 182 дол;. Оболонському - на 95 дол. - до 3 301 дол. і Святошинському районі - на 86 дол. - до 2 285 дол.

Середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 14 по 20 листопада ц.р. знизилася на 0,79% (28 дол.) - до 3 545 дол. за 1 кв.м.

Як зазначається в повідомленні, за цей період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 2720 дол./кв.м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 5429 дол./кв.м.

За даними компанії "SV Development", за даний період зниження середньої вартості продажу 1 кв.м житла спостерігалося в Шевченківському – на 32 дол., до 4475 дол., в Оболонському – на 28 дол., до 3532 дол., у Дніпровському – на 16 дол., до 3000 дол., у Голосіївському – на 34 дол., до 3760 дол., у Солом’янському – на 28 дол., до 3200 дол., у Печерському районі - на 59 дол., до 5429 дол., у Святошинському – на 24 дол., до 3011 дол., у Подольському – на 31 дол., до 3411 дол., у Дарницькому – на 19 дол., до 2777 дол. і Деснянському районі - на 10 дол., до 2720 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій, а не загальної пропозиції на ринку продажу квартир Києва.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку Києва з 1 по 14 листопада знизилась на 4,03% (104 дол.) - до 2 468 дол. за 1 кв.м.

Середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 1 по 14 листопада ц.р. знизилася на 0,65% (23 дол.) - до 3573 дол. за 1 кв.м.