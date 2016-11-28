Кияни шоковані новою будівлею на Андріївському узвозі, яка нагадує "крематорій" (фоторепортаж)

Про це йдеться в повідомленні у спільноті "Громада Андріївського узвозу".

За версією киян, вигляд нової будівлі більше нагадує "енергоблок" або "крематорій" та не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвоза.

Те, що ми сьогодні побачили - це дизайн крематорію, промислової вентиляційної системи. Або 1-2 блоків ЧАЕС, - які радянські інженери і архітектори також реалізували за допомогою чорних кубічних будівель. Але ніяк не театру, розташованого на старовинній, найбільш туристичній вулиці столиці України", - пише активіст Ярослав Ємельяненко.

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«Це зашкоджує міжнародному іміджу Києва. Всій Україні. Оскільки саме по центральним туристичним вулицям столиці гості складають свою думку про Київ і країну в цілому», – додав він.