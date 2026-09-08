Ціни на мідь досягли нових висот: скільки коштує метал сьогодні

Цього року мідь подорожчала приблизно на 17%.

Мідь продовжила зростання, встановивши новий рекорд. Ціни на метал підтримуються дефіцитом пропозиції в найближчій перспективі та очікуваннями введення США мит на імпорт рафінованого металу.

Видання Bloomberg повідомляє, що ціни на мідь зростали четвертий день поспіль на Лондонській біржі металів (LME), досягнувши історичного максимуму в 14 617 доларів за тонну. Цього року мідь подорожчала приблизно на 17% завдяки довгостроковому дисбалансу між обмеженою пропозицією з рудників та зростаючим попитом з боку центрів обробки даних, виробників обладнання для відновлюваної енергетики та енергомереж.

Короткостроковий дефіцит посилився через масове переміщення рафінованої міді до США з метою отримання вищої ціни у зв’язку з перспективою введення мит. Ці поставки вичерпали запаси на складах LME, що спричинило серйозний дефіцит минулого місяця.

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Очікується також, що попит у Китаї, найбільшому у світі споживачі міді, почне зростати в міру того, як ринок вступає у піковий сезон для виробничого сектору після недавнього затишшя. Минулого тижня запаси на складах Шанхайської ф’ючерсної біржі впали до найнижчого рівня з 2024 року.

"Мідь без проблем має досягти позначки в 15 000 доларів", – заявила менеджерка з торгівлі в компанії Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжен.

Операційні проблеми на великих мідних проєктах посилюють побоювання щодо пропозиції: світовий обсяг видобутку ризикує продемонструвати перше річне зниження з 2017 року, якщо у другій половині року обсяги видобутку не відновляться.

Станом на 06:08 ранку за київським часом тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% – до 14 581 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,58 долара.

За даними Metal Monitor, 8 вересня мідь в Україні приймають у середньому по 525 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 653,48 грн.

Ціни на мідь – останні новини

З початку серпня ціни на мідь коливалися поблизу рекордного показника. Так, 7 серпня ціни стрімко зросли через ознаки скорочення короткострокової пропозиції на світовому ринку. 17 серпня метал знову наблизився до максимуму, а різниця між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу на Лондонській біржі металів досягла екстремальних значень.

26 серпня ціни на метал знову пішли вгору, оскільки на ринку все ще зберігався дефіцит короткострокових запасів.

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