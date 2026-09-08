Ринок електрокарів обвалився: названо моделі, які все ще популярні в Україні

У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тисячі електромобілів (BEV). Порівняно із серпнем 2025 року попит на електрокари скоротився на 47%, повідомляє "УкрАвтопром".
Основну частину зареєстрованих протягом місяця електромобілів становили легкові авто – 4074 одиниці. Серед них 503 були новими (-73%), тоді як 3571 – уживаними (-39%).
Із 160 комерційних електромобілів лише 2 були новими. Для порівняння, у серпні 2025 року із 175 зареєстрованих комерційних BEV новими були 24 авто.
На ринку нової "електрики" домінують китайські бренди – принаймні, якщо казати про ТОП лідерів. Особливою популярністю в Україні користується кросовер BYD Sea Lion 06.
ТОП-5 нових електромобілів серпня:
- BYD Sea Lion 06 EV – 102 од.
- Zeekr 001 – 46 од.
- Zeekr 7X – 44 од.
- MG4 EV – 36 од.
- Toyota bZ4X – 33 од.
На ринку імпортованих вживаних електромобілів найкращі результати у Tesla – одразу дві її моделі посіли перші місця. Водночас, українці також активно купують Nissan Leaf, який став для багатьох вхідним квитком у світ електромобілів.
ТОП-5 імпортованих електрокарів з пробігом:
- Tesla Model Y – 494 од.
- Tesla Model 3 – 480 од.
- Nissan Leaf – 454 од.
- Chevrolet Bolt – 199 од.
- Hyundai Ioniq 5 – 160 од.
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Раніше стало відомо, що у серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Серед моделей лідером рейтингу став Volkswagen Golf.
Також у серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових авто. Найбільший попит мав Toyota RAV4 – продажі цієї моделі в 1,5 раза перевищили результат Renault Duster, який посів друге місце в рейтингу за підсумками місяця.