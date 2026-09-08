Ринок електрокарів обвалився: названо моделі, які все ще популярні в Україні

Серед вживаних електрокарів особливою популярністю користуються моделі Tesla.

У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тисячі електромобілів (BEV). Порівняно із серпнем 2025 року попит на електрокари скоротився на 47%, повідомляє "УкрАвтопром".

Основну частину зареєстрованих протягом місяця електромобілів становили легкові авто – 4074 одиниці. Серед них 503 були новими (-73%), тоді як 3571 – уживаними (-39%).

Із 160 комерційних електромобілів лише 2 були новими. Для порівняння, у серпні 2025 року із 175 зареєстрованих комерційних BEV новими були 24 авто.

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На ринку нової "електрики" домінують китайські бренди – принаймні, якщо казати про ТОП лідерів. Особливою популярністю в Україні користується кросовер BYD Sea Lion 06.

ТОП-5 нових електромобілів серпня:

BYD Sea Lion 06 EV – 102 од. Zeekr 001 – 46 од. Zeekr 7X – 44 од. MG4 EV – 36 од. Toyota bZ4X – 33 од.

На ринку імпортованих вживаних електромобілів найкращі результати у Tesla – одразу дві її моделі посіли перші місця. Водночас, українці також активно купують Nissan Leaf, який став для багатьох вхідним квитком у світ електромобілів.

ТОП-5 імпортованих електрокарів з пробігом:

Tesla Model Y – 494 од. Tesla Model 3 – 480 од. Nissan Leaf – 454 од. Chevrolet Bolt – 199 од. Hyundai Ioniq 5 – 160 од.

Авторинок України – останні новини

Раніше стало відомо, що у серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Серед моделей лідером рейтингу став Volkswagen Golf.

Також у серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових авто. Найбільший попит мав Toyota RAV4 – продажі цієї моделі в 1,5 раза перевищили результат Renault Duster, який посів друге місце в рейтингу за підсумками місяця.

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