Харківський госпіталь за чотири дні прийняв понад півсотні бійців з передової
12:19, 29 листопада 2016Суспільство
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До Харківського військового госпіталю протягом останніх чотирьох діб надійшли більше 50 бійців АТО.
Із 50-ти госпіталізованих бійців - шестеро травмованих, один поранений / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків".
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Так, 25 листопада до госпіталю доставили 12 бійців, 26 листопада – 13, 27 листопада – трьох та 28 листопада – 23 бійців АТО (з них шість травмовані, одне поранення, інші – хвороби, контузії, психіатрія).
Волонтери у повідомленні зазначили, що серед потреб залишаються цигарки, спідня білизна, одноразові бритви, засоби для гоління, вологі серветки, дитячий крем, миючі засоби.
Також необхідне взуття, цигарки та солодощі.
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