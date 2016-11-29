Росія офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2017 - НТКУ (відео)

Про це заявив Олександр Харебін, виконувач обов'язків гендиректора Національної телерадіокомпанії України (НТКУ), передає ZIK.

"Росіяни не контактують з мовником-організатором. Росіяни контактують з Європейською мовною спілкою. І коли вони на конкурсі чи адміністративно визначать людину чи групу, які приїде на Євробачення в Україну, ми від них це почуємо. Ми будемо розуміти це фактично у лютому", - розповів він.

Читайте такожУ Києві оголосили ціни на квитки на "Євробачення-2017"

Крім того, відповідаючи на питання ведучого, чи не відмовилась Росія від участі в конкурсі, Харебін заявив: "Росія підтвердила участь у Євробаченні 2017 року. Крім того, ніяких окремих питань до нас, до забезпечення якихось заходів у рамках Євробачення не надходило".

Раніше Харебін заявляв, що Україна може втратити пісенний конкурс Євробачення через затримку з організацією.

Остаточне рішення, чи отримає Україна Євробачення, Європейський мовний союз повинен ухвалити на генеральній асамблеї, яка відбудеться 8 грудня.