Україна може втратити Євробачення через затримку з організацією - НТКУ

Україна може втратити пісенний конкурс Євробачення через затримку з організацією.

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Про це пише ТСН з посиланням на виконуючого обов'язки гендиректора НТКУ Олександра Харебіна.

"На початку жовтня Європейський мовний союз як власник бренду "Євробачення" дав НТКУ червону картку щодо термінів і фактично зриву підготовки до "Євробачення", - повідомив він.

Серед причин Харебін назвав бюрократію, недосконалість законодавчих актів і зневажливе ставлення деяких чиновників до конкурсу.

У той же час Харебін запевнив, що за жовтень вони наздогнали і відставання з трьох місяців скоротилося до одного. Тому зараз Україна відстає від графіка, але вже не так сильно.

Остаточне рішення, чи отримає Україна Євробачення, Європейський мовний союз повинен ухвалити на генеральній асамблеї, яка відбудеться 8 грудня.