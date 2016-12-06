Луценко пригрозив прокурору Полтавщини відставкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомив сьогодні в коментарі журналістам у Києві.

За словами Луценка, коли прокуратура скеровувала справу до суду, у ній не було статті, яка передбачає серйозну кримінальну відповідальність за замах на вбивство працівника правоохоронного органу, і яка не передбачає іншого запобіжного заходу, крім взяття під варту.

Читайте такожЛуценко заявив про закриття справи про збагачення Лещенка

«Це неприємно, але вина у звільненні з-під варти не з боку судді, вина лежить на прокурорах, які внесли подання на запобіжний захід без урахування статті замах на вбивство. Зараз відбувається службова перевірка і я не виключаю, що новопризначений прокурор Полтавської області може особисто втратити свою посаду, бо мій перший заступник пан Сторожук йому особисто поставив завдання контролювати хід подання і представництво прокуратури в суді», — сказав Луценко.

Також він зауважив, що зараз правоохоронні органи ретельно працюють над встановленням місця перебування звільненого злочинця. «За оперативними даними територію України він не покидав», — зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні правоохоронці 30 країн завершили безпрецедентну міжнародну операцію з ліквідації кібермережі «Аваланж», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп’ютерів, мережа функціонувала 7 років. 5 осіб було затримано, з них троє українців в Україні. Організатор цієї мережі – також громадянин України, який був затриманий в Полтаві, він вчинив збройний опір, маючи на руках автомат Калашникова та бойовий пістолет.