"Люди непритомніли від горя": в різних куточках України поховали трьох жертв стрілянини у Княжичах (фоторепортаж, відео)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, віддати останню шану молодим хлопцям прийшли не лише рідні, друзі, товариші по службі, а й просто небайдужі люди.

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Офіцера КОРДу ховали в невеличкому селі Іква Тернопільської області. Чоловіка там пам'ятають, як відповідального, серйозного і наполегливого – взірцевого громадянина і патріота своєї держави, пише ТСH.ua.

Як зазначається, Валецький переїхав до Києва після закінчення вишу, сам походив із династії правоохоронців. У 31 рік дослужився до звання майора і очолив відділ управління корпусу оперативної дії. Кілька ротацій був в АТО. Трагедія у Княжичах забрала доброго сина і люблячого батька двох маленьких дітей. Люди винуватять керівництво, яке віддавало наказ і не проінструктувало належним чином виконавців перед виїздом.

Зі співробітником управління оперативної служби Києва Маніцею прощалися в столиці: від горя люди навіть непритомніли на похороні. Під час спецоперації 27-річний правоохоронець був одним із керівників групи, яка полювала на банду крадіїв. Із молодим поліцейським прощалися батьки, дружина і 4-річний син. Загиблого з почестями поховали на центральній алеї Лісового кладовища міста.

25-річного Рудька в останню путь проводжали у рідному селі Коболчин на Буковині. На похорон прийшло близько тисячі людей. Молодий чоловік встиг пропрацювати в органах усього три роки. Друзі і товариші по службі згадують його, як відважну людину, яка в будь-яких конфліктах завжди допомагала знайти порозуміння. Те, що сталося у Княжичах – підкосило дружину. Вона на третьому місяці вагітності потрапила в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції. Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.