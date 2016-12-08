На Дніпропетровщині відкрились 235 стаціонарних пунктів обігріву

Як повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА, в пунктах обігріву можна врятуватися від морозу - випити гарячого чаю та зігрітися.

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Пункти обігріву розташовані в амбулаторіях, територіальних центрах соцобслуговування, вокзалах, будинках культури, сільських радах, приміщеннях «Червоного хреста». Всього 235 «теплих пунктів».

«Всі пункти обігріву знаходяться в людних місцях. Якщо відчуваєте, що почали замерзати, заходьте в найближчу лікарню, будинок культури, територіальний центр соцобслуговування. Тут можна випити гарячого чаю та зігрітися», - наголосили в управлінні цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Поки що в області працюють лише стаціонарні пункти обігріву. При зниженні температури до 15 градусів морозу та нижче будуть розгорнуті й мобільні «теплі пункти».

За потреби у людних місцях встановлять палатки, містами та районами курсуватимуть спеціальні автівки для обігріву.