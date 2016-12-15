Сущенка в РФ ізолюють, щоб добитися потрібних свідчень – адвокат

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав адвокат Марк Фейгін.

«Поряд із залишенням запобіжного заходу, Роману Сущенку відмовляють у телефонних дзвінках, на які йому дає право Кримінально-процесуальний кодекс Росії, йому не дають можливості побачення з близькими родичами. Я вважаю, що це все виглядає як тиск на Романа Сущенка з метою одержати від нього потрібні свідчення. Нагадаю: Сущенко не визнає своєї провини, не визнає звинувачення у шпигунстві й наполягає на своїй невинності», - сказав Фейгін.

«Зараз немає ніяких очних ставок. Справа в тому, що у справі проходять як свідки один основний свідок обвинувачення і ще кілька співробітників ФСБ. Більше нічого. Справа-то кострубата. Інкримінується фактично два епізоди. Зважаючи на цю ситуацію, чи можна назвати тримання під вартою на 2-4-6 місяців доречним? З точки зору захисту - ні», - наголосив Фейгін .

Адвокат нагадав, що захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, який Сущенко міг би відбувати в готелі при Посольстві України в РФ.

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Він відзначив, що відмова дає можливість захисту звернутися до Європейського суду з прав людини.

За словами Фейгіна, з урахуванням продовження строку тримання під вартою можна припустити, що слідство швидко не закінчиться і триватиме до весни або навіть до літа наступного року.

Сам Сущенко своєї провини не визнає і духом не падає, а також дякує міжнародному співтовариству за допомогу. «Спасибі українським журналістам, які пишуть, пам'ятають, і закордонним колегам, які цікавляться моєю долею. Будемо чекати рішення суду і наступних засідань», - сказав Сущенко в суді. Він відзначив, що жодних ілюзій щодо сьогоднішнього рішення суду не мав.

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Як повідомляв УНІАН, Московський міський суд визнав законним продовження арешту журналісту інформагентства "Укрінформ" Сущенку до 30 січня 2017 року.

ФСБ РФ 30 вересня в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд Москви тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 січня 2017 року.

Захист вимагає переведення Сущенка під домашній арешт із подальшим проживанням в готелі при Посольстві України в РФ.