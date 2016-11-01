Фейгін розповів, хто здав Сущенка російським ФСБшникам

Про це Фейгін повідомив в ефірі 5 каналу.

«Він (Роман Сущенко – УНІАН) кілька разів приїжджав до Москви до свого брата. Підтримував стосунки з другом сім'ї. Друг сім'ї просто його здав. Все», - розказав адвокат подробиці затримання журналіста.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство». Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.