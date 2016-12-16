Експерти НАТО високо оцінили зміни у військовій освіті України - Міноборони

11:48, 16 грудня 2016
Суспільство
480 1

Експерти програми допомоги НАТО "Удосконалення військової освіти" "DEEP" високо оцінили зміни в системі військової освіти України.

У Міноборони стверджують, що стандарти НАТО запроваджуються в навчальні програми українських військових вишів / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

"Експерти програми допомоги НАТО "Удосконалення військової освіти" "DEEP" (Defence Education Enhancement Program - УНІАН) високо оцінили зміни, які відбулися в системі військової освіти України за останні три роки, та надали практичні рекомендації щодо подальшого впровадження реформи", - сказав він.

Читайте такожВійськові навчання "Сі Бриз-2017": Україна та США розпочали узгодження деталей

За словами Чернобая, представники Альянсу відзначили позитивні зрушення в мовній підготовці, підготовці сержантсько-старшинського складу, а також запровадженні стандартів НАТО в навчальні програми українських військових вишів.

"З огляду на успіхи, досягнуті українською стороною, експерти НАТО висловили зацікавленість у подовженні реалізації програми "DEEP" для Міністерства оборони України до 2020 року", - повідомив речник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#Міноборони