Експерти НАТО високо оцінили зміни у військовій освіті України - Міноборони
Експерти програми допомоги НАТО "Удосконалення військової освіти" "DEEP" високо оцінили зміни в системі військової освіти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.
"Експерти програми допомоги НАТО "Удосконалення військової освіти" "DEEP" (Defence Education Enhancement Program - УНІАН) високо оцінили зміни, які відбулися в системі військової освіти України за останні три роки, та надали практичні рекомендації щодо подальшого впровадження реформи", - сказав він.
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За словами Чернобая, представники Альянсу відзначили позитивні зрушення в мовній підготовці, підготовці сержантсько-старшинського складу, а також запровадженні стандартів НАТО в навчальні програми українських військових вишів.
"З огляду на успіхи, досягнуті українською стороною, експерти НАТО висловили зацікавленість у подовженні реалізації програми "DEEP" для Міністерства оборони України до 2020 року", - повідомив речник.