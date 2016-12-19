Які ціни чекають нас у Новому році?

У той час, коли уряд декларує чи не найнижчу за останні роки інфляцію на рівні 14%, вартість новорічного кошика продуктів зросла більше, ніж на 30%, порівняно з минулим роком. Чи продовжиться цей тренд?

Наочно побачити зростання цін можемо по так званому «індексу олів’є», коли індикаторами є продукти, що входять до складу цього популярного салату. Відповідно до нього, ціни на продукти за 2016 рік зросли на 31,4%. Сьогодні вартість інгредієнтів для приготування кілограма новорічного олів’є становить 88 грн., що на 31,4% більше, ніж у минулому році (66,95 грн.).

Завдяки «рішучим реформам» останніх років розкішшю для українців ризикує стати навіть традиційна різдвяна кутя

Серед продуктів, що найбільше стрибнули в ціні протягом 2016 року, офіційна статистика вказує яйця (подорожчали на 34%), вершкове масло (на 32%), молоко (на 22%), кисломолочний сир (на 16%) та соняшникову олію (на 11%). Однак, якщо простежити за цінниками в окремих магазинах і мережах, яйця подекуди стали за цей рік дорожчими на 55%!

Завдяки «рішучим реформам» останніх років розкішшю для українців ризикує стати навіть традиційна різдвяна кутя. Ціни на інгредієнти для різдвяної страви зросли аж на 65%, і тепер кілограмовий набір продуктів для куті становить 123 грн. проти 74 грн. у минулому році.

Новорічна ніч буде для багатьох українських громадян святом недешевим, коли звичне святкове меню без хамону і кав’яру тягне на півзарплати. Рахуйте самі. Середня зарплатня в Україні складає близько 5300 грн. При цьому, вартість новорічного столу з традиційним набором продуктів – салати, холодець, копчені продукти, солодощі, фрукти, соки, алкоголь – становитиме приблизно 2000 гривень. Якщо ж захочеться завершити святкування традиційним київським тортом від президентського «Roshen», то додайте ще 224 грн. (вартість такого торту в цьому році зросла майже на 80%).

І це ще не все. Через зростання тарифів у бюджеті новорічного свята треба зарезервувати ще близько 100-150 гривень на комунальні послуги, які буде спожито в процесі приготування страв і проведення самої новорічної ночі з гірляндами та побутовою технікою. Ось і виходить, що за свято у власному домі доведеться викласти майже половину середньої зарплати, яку, до того ж, пощастило отримувати далеко не всім.

Треба розуміти, що стрибок цін не є суто передноворічним або стихійним явищем. Трамплінами для цього стрибка є падіння гривні та економічна політика держави. За цей рік собівартість виробництва в АПК зросла на 12%. А з січня 2017 року заплановане скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ для аграрного сектору. У сукупності з високими тарифами на енергоносії це призведе до падіння виробництва орієнтовно на 10%. Це значить, що продуктів харчування в Україні вироблятиметься менше, і ціна на них ростиме.

Є висока ймовірність, що вже після Нового року буханець житнього хліба першого ґатунку борошна коштуватиме близько 11 гривень

Кажуть, прогнози - невдячна річ, але коли йдеться про ціни в Україні, важко помилитися, знаючи ситуацію в АПК. Можна очікувати, що вже до кінця грудня молоко подорожчає щонайменше на 5-10%, що викликано, в першу чергу, зростанням вартості сировинного молока і сезонним скороченням виробництва. Через наближення новорічних свят збільшиться попит на м'ясо з боку населення і переробних підприємств. Це спровокує підвищення цін на 7-10%.

Є висока ймовірність, що вже після Нового року буханець житнього хліба першого ґатунку борошна коштуватиме близько 11 гривень. Ціна батона теж буде поволі зростати. Але бізнес враховує неплатоспроможність людей і може за ту саму ціну продавати батон не в стандартній вазі 600 грамів, а зменшить її до 400-450 грамів. І ці тенденції в наступному році можуть посилитись, якщо економічна політика не зміниться.

Щоб захистити українського споживача, треба захистити українського сільгоспвиробника, який забезпечує Україну продукцією вітчизняного виробництва. На жаль, уряд залишається глухим до наших вимог, котрі є потребою часу: система оподаткування, яка діяла до 2015 року, мусить бути відновлена. Зокрема, має знову запрацювати спецрежим ПДВ, який давав змогу виробникам конкурувати і втримувати доступні ціни. Інакше, з падінням виробництва відбудеться й скорочення обсягів експорту сільськогосподарської продукції (орієнтовно на 2,5 млрд доларів). Зменшення надходжень валюти в економіку України спровокує девальвацію гривні та новий виток зростання цін.

Віталій Скоцик