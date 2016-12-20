Нардеп Парасюк назвав "героєм" вбивцю російського посла в Туреччині

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Коли людина ціною власного життя готова йти на крайні міри, заради ідеї, заради правди, тоді можна з впевненістю сказати - ГЕРОЙ!», – написав Парасюк, прикріпивши до поста фотографію вбивці російського дипломата.

У коментарях Парасюк уточнив свою позицію, зазначивши, що вбивця є героєм для свого народу.

«Він для свого народу ГЕРОЙ! І мова іде не про те звідки він, а про його самовіддачу», – написав нардеп.

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На усі критичні зауваження Парасюк відповів, що «думка ботів і дураків нікому не цікава». Дії вбивці він називає реакцією на тисячі смертей в Алеппо, вина яких лежить на РФ.

Зазначимо, дії російських ВКС у Сирії і Алеппо зокрема, неодноразово викликали різку критику з боку міжнародної спільноти через масові жертви бомбардувань серед мирного населення.

Так, 17 грудня президент США Барак Обама заявив, що за кров і звірства у сирійському місті Алеппо відповідальні режим президента Сирії Башара аль-Асада і його союзники - Росія та Іран.

"Світ об'єднаний жахом жорстокого нападу сирійського режиму і його російських та іранських союзників на місто Алеппо. Ми бачили умисну стратегію оточення, облоги та мор голодом цивільних громадян. Ми бачили безжалісні напади на гуманітарних працівників та медичний персонал, а цілі райони перетворювалися на руїни та пил. Звідти продовжують надходити повідомлення про страти цивільних. Це все є жахливими порушеннями міжнародного права", - наголосив тоді Обама.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова.

Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.