Новий реактивний артполк ЗСУ буде застосований "в особливих умовах"

У Сумах відбулася урочиста церемонія вручення Бойового прапора нещодавно створеному 27-му реактивному артилерійському полку 8-го армійського корпусу командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, командиру полку Валерію ІСМАЇЛОВУ прапор вручив начальник Генерального штабу ЗСУ, командувач ЗСУ генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО.

Він зачитав вітальну грамоту від Президента, Верховного головнокомандувача ЗСУ Віктора ЮЩЕНКА.

За словами генерала, найближчим часом полк отримає назву “Окремий Сумський 27-й реактивний артилерійський полк”. С.КИРИЧЕНКО висловив сподівання, що вихованці Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г.Харитоненка стануть у майбутньому справжніми артилеристами і поповнять лави військовослужбовців цього полку.

Генерал також повідомив, що “наступним етапом бойового злагодження стануть перші навчання з бойовою стрільбою, які намічено провести у наступному році на одному з полігонів України. У вересні полк прибуде залізничним транспортом у район виконання завдання.

«Бойовий Прапор – це символ і заклик до кожного військовослужбовця вірному служінню українському народу, мужньо та вміло обороняти Українську державу. Чим міцнішими будуть Збройні Сили, тим спокійніше буде жити населення, тим більше буде у нас друзів і менше – ворогів», - підкреслив С. КИРИЧЕНКО.

Як повідомив журналістам командуючий Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Іван СВИДА, полк за своїм озброєнням – «найбільш потужний і по дальності, і за потужністю залпу».

«Застосовувати в ділі цей полк. Застосовувати будемо тільки при особливих умовах», - заявив І. СВИДА.