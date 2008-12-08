Обама: керівники бізнесу мають урізати власні зарплати і бонуси

Обраний президент США Барак ОБАМА заявив в неділю, що після вступу на посаду він запропонує керівникам американських компаній, що скорочують працівників, урізувати при цьому власні зарплати і бонуси.

"Частиною того, що я маю намір ввести, ставши наступним президентом, є нова етика відповідальності, коли ми скажемо: якщо ви звільняєте працівників, то ви самі, заробляючи 25 мільйонів доларів, можете як мінімум відмовитися від частини власної компенсації і від низки своїх бонусів", - заявив Б.ОБАМА.

Він вважає, що керівники бізнесу зобов`язані розділяти наслідки кризи з працівниками своїх компаній.

"Подібне уявлення про спільне розділення як вигод, так і тягаря, як я гадаю, давно втрачено, і я хочу, щоб це було відновлено", - підкреслив Б.ОБАМА.