Затримано підозрюваних у причетності до банкрутства «Київського універсального банку»

Київська міліція за підозрою у вчиненні злочинів, які призвели до банкрутства «Київського універсального банку», затримала двох колишніх представників керівництва банку. Про це УНІАН повідомили у центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ у м.Києві.

Як говориться в повідомленні, прокуратурою Києва порушено проти цих співробітників банку кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України - «Доведення до банкрутства». Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі до 3 років, а також позбавлення права обіймати певні посади на цей же термін.

За інформацією МВС, доведено, що ці службові особи протягом квітня-листопада 2005 року умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч інтересам своїх клієнтів і самого банку, з порушенням банківського законодавства, уклали кілька завідомо невигідних кредитних угод, які й призвели в подальшому до фінансової неспроможності банківської установи та повної неможливості виконання зобов’язань перед вкладниками.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Київський універсальний банк» було укладено кредитні угоди з комерційними структурами з нестабільним фінансовим станом. Особам, відповідальним за їх укладення таких договорів, ця інформація була добре відома.

Загальна сума фатальних угод становить 30 млн. грн., які пішли на фінансування будівництва та реконструкції нежитлових приміщень у різних містах України. Ці приміщення самі становили гарантійну заставу під власне будівництво, інших джерел повернення коштів не існувало, тобто належного забезпечення кредитною заставою організовано не було. При цьому кредитні кошти переводилися не на рахунки позичальників, а безпосередньо на рахунок одного з членів спостережної ради банку.

При укладанні інших кредитних угод, на загальну суму вже 35 мільйонів гривень, не проводилася перевірка наявності прав власності на об’єкти застави. Причина проста – в усіх згаданих випадках ці права були відсутні. А кредитні кошти відправлялися вже на рахунок голови Спостережної ради банку.

Встановлено, що службовими особами банку було відкрито кредити кільком комерційним структурам, на загальну суму близько 45 млн. грн. – для купівлі та реконструкції нежитлових будівель з метою створення торговельно-розважального комплексу. Джерелом погашення боргів було вказано майбутні надходження від надання в оренду торговельних площ. Однак з’ясовано, що досі ніяка фінансово-господарська діяльність позичальниками не здійснювалася.

Кримінальну справу, порушену Київською прокуратурою, прийнято до провадження Слідчим управлінням столичної міліції. В її рамках порушено ще одну кримінальну справу – за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами вкладників банку в особливо великих розмірах, передбаченим ч. 4 статті 190 КК України - «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах» (до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна). За підозрою у вчиненні цього злочину затримано згаданих колишніх голову та одного з членів спостережної ради “Київського універсального банку”. Розслідування у справі триває.

Постраждалим від описаних махінацій рекомендуємо звертатися до Дніпровського райуправління міліції столиці за адресою вул. Червоноткацька, 2, або зателефонувати: 559-15-11, 559-15-37.

Довідка УНІАН. Правління НБУ 22 лютого 2006 року призначило в ТОВ «Київський універсальний банк» тимчасову адміністрацію строком на 1 рік.

15 березня 2006 року Національний банк оголосив пошук інвесторів для фінансового оздоровлення ТОВ «Київський універсальний банк».

ТОВ «Київський універсальний банк» зареєстровано в лютому 2004 року.

За даними АУБ, на 1 січня 2006 року активи банку становили 192,15 млн. грн., зобов`язання - 151,68 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель - 173,6 млн. грн., капітал - 50,819 млн. грн., депозити фізичних осіб - 113,975 млн. грн., депозити юридичних осіб - 14,859 млн. грн. Фінрезультат банку за 2005 рік становив 967 тис. грн.

На 1 жовтня 2005 року до складу акціонерів банку входили: ТОВ виробничо-комерційне підприємство «Тайгер» - 33,66%; ТОВ «Екоінвестресурс» - 33%; ТОВ «Інтерфінсервіс» - 33%.