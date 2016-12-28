В Одесі під будівлю облполіції принесли трупи отруєних собак (фото)

Про це повідомляє видання Odessa.report.

Під будівлю поліції на вулиці Єврейській зоозахисники принесли трупи двох собак, яких отруїли догхантери.

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Собак отруїли 25-го грудня. Волонтери кажуть про те, що правоохоронці не вживають жодних заходів по затриманню гицелів.

«Місяць тому ми просили допомоги, але правоохоронні органи не відреагували. Ми ходили на прийом до Головіна і в мерію. Нас відсилають з кабінету в кабінет. Навіщо нам потрібна поліція? Ці трупи були знайдені на Черемушках і у нас довідки з лабораторій, що собак отруїли», — сказала волонтер Вікторія Козаченко.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в центрі Одеси понад 100 людей пікетували Головне управління Національної поліції в Одеській області, протестуючи проти вбивства і жорстокого поводження з тваринами.