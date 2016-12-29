Телеканал "1+1" отримає ліцензію на ефірне мовлення не пізніше 6 січня – Нацрада

Прес-служба Нацради, посилаючись на статтю 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», заявила, що бланк ліцензії на мовлення з продовженим терміном дії має бути вручений телеканалу «1+1» не раніше, ніж в останній робочий день терміну дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору, тобто не раніше 29 грудня.

У прес-службі регулятора підтвердили інформацію про сплату телеканалом ліцензійного збору, підтвердженням чого є виписка Державної казначейської служби України, отримана 26 грудня 2016 року.

«Резюмуючи - «Студія «1+1» повинна отримати бланк ліцензії не пізніше 6 січня 2017 року», - сказано в повідомленні.

Крім того, Нацрада звернулася до каналу з проханням підтвердити інформацію про те, що екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський залишився кінцевим бенефіціарним власником телеканалу.

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Прес-служба також нагадала, що рішення Нацради про переоформлення та продовження ліцензії для каналу «1+1» на аналогове мовлення на 7 років було одностайно прийнято ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року.

Коментуючи повідомлення регулятора, генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко зазначив, що сьогодні, 29 грудня, телеканал вперше почув певні підтвердження Нацради, прем'єр-міністра України та президента про те, що документи на продовження ліцензії будуть видані.

«Нам незрозуміло, чому Нацрада заявила про дату – не пізніше 6 січня 2017 року, якщо цей документ може бути видано і сьогодні, і завтра. Видача бланка – суто технічне питання, і навіщо відтягувати його на тиждень на тлі розмов про спроби рейдерського захоплення каналу», – зазначив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня журналісти телеканалу «1+1» закликали президента України Петра Порошенка не допустити позбавлення каналу ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на ефірне мовлення.

Телеканал посилався на інформацію з різних джерел про спробу скасувати рішення про переоформлення та продовження ліцензії регулятора, прийняте 15 грудня цього року.

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На телеканалі повідомили, що Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішення Нацради та передачу контролю над каналом в інші руки.

Довідка УНІАН. «1+1» - загальнонаціональний український приватний телеканал, заснований 3 вересня 1995 року. Покриття мовлення - 95% території України. Кінцевим бенефіціарним власником є екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський. У серпні 2008 року генеральним директором групи компаній «1+1» став Олександр Ткаченко, який нині керує каналом та медіахолдингом «1+1 Медіа».

«1+1 Медіа» – один з найбільших медіахолдингів в Україні. Група об'єднує п‘ять телеканалів – «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» і ряд інших медіаактивів.