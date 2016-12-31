Продавці назвали популярні новорічні подарунки, які купують українці

04:23, 31 грудня 2016
Суспільство
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Українці роблять останні приготування до свята Нового року. Цьогоріч у тренді дарувати на свято гаджети та святкові прикраси.

Що українці найчастіше дарують одне одному на Новий рік /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У магазині техніки передноворічний ажіотаж триває вже кілька днів. Як розповідає адміністратор Ігор, різні гаджети цього року – номер один за популярністю серед подарунків. Купувати приходять цілими родинами. "Гаджети, 3D-принтери, фітнес-трекери – все популярно, все продається", - каже він.

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Продавчиня Юлія продає новорічні прикраси та товари для дому. Вона каже, що передсвяткові дні для її крамниці – найгарячіші в році. "В цьому році купують надзвичайно багато декору. На подарунки купують найрізноманітніші речі: чашки, свічки, посуд, бокали, пледи, рушники", - каже жінка. Чашок, зізнається, продають найбільше, бо хоч вони й не в дефіциті, але дуже гарної якості.

Киянин Антон на свята їде до батьків у Запоріжжя. Купував подарунок для мами і довго над сюрпризом не розмірковував. Він вважає, що для жінок найкращий подарунок – ювелірна прикраса. Продавчиня крамнички коштовностей жаліється, що цьогорічні очікування поки що не справдались: клієнтів небагато і, попри новорічні знижки, купують ювелірні вироби мало. "В основному, срібло запитують. Подарунки на невеликі суми. Великі витрати в людей і на великі суми не розраховують", - пояснює вона.

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Так само майже порожніми стоять парфумерні крамниці та магазини одягу. Експерти кажуть, що через брак грошей українці заощаджують на подарунках, щоб накрити новорічний стіл.

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Теги: #Новий рік#подарунки