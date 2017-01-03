За кордоном перебуває понад 250 тисяч поховань видатних українців - Інститут національної пам’яті

Про це повідомили в прес-службі Інституту національної пам’яті.

За інформацією начальника відділу обліку і збереження місць пам’яті Інституту національної пам’яті Павла Подобєда, «за межами України знаходиться понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури. Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом».

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Як зазначається, зокрема, цього року тільки на Ольшанському кладовищі в Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович наголосив, що Олександр Олесь має бути перепохований в Україні: «Найкраще місце для цього – алея почесних поховань на Лук’янівському кладовищі».

Як повідомляв УНІАН, президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

Раніше стало відомо, що останки митця, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі в Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. Українські діаспоряни повідомляли, що перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебували представники української діаспори, які чекали на консула.

У свою чергу МЗС України повідомило, що останки Олеся та його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця їх остаточного захоронення.