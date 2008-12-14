Лісовому масиву дали газ

На Лісовому масиві Києва, який зранку, 14 грудня, залишився без блакитного палива, газопостачання відновлено на 100%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Київгаз».

За наявною інформацією, додатково на Лівому березі працювало 10 бригад аварійної служби компанії. В кожний будинок газ пускався під пильним оком спеціалістів.

Лісовий масив столиці залишився без газу через зниження тиску блакитного палива в мережі. Будинки в цьому районі обладнані лише газовими плитами.

“В умовах зниження температури теплоносієм в системі опалення та через відсутність гарячої води мешканці опалювали приміщення (за правилами безпеки поводження з газовими приладами це категорично заборонено) та гріли воду на газових плитах. Система газопостачання району не розрахована на таке збільшене споживання блакитного палива, тому й відбулося зниження тиску газу в мережі, як наслідок, спрацювали запірно запобіжні клапани на газорозподільних пунктах (ГРП)”, - заявили в “Київгазі”.

Як повідомляв УНІАН, зранку в неділю Лісовий масив Києва, а саме вулиці Лісова, Жукова, Волкова, Курчатова, Мілютенка, Братиславська й Шолом-Алейхема, залишилися без газу через аварійну ситуацію. На двох ГРП спрацювали запірно запобіжні клапани, які перекрили подачу газу до будинків.