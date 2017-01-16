Один з лідерів єврейської громади Російської Федерації переїхав жити до України

У понеділок, 16 січня, Фельдблюм в'їхав до України, передає "Українська правда".

За його словами, наразі він сам переїздить в Україну, а його родина "приєднається влітку".

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Також Фельдблюм повідомив, що поки не звертався до міграційної служби, проте збирається це зробити.

Раніше він розповідав, що рішення про переїзд "визрівало давно".

"З моменту анексії Криму та початку вторгнення на схід України моє життя в Москві стало важким компромісом із самим собою. Адже агресії з боку Росії зазнала моя Україна, де народився я і мої батьки, де пройшло життя моїх дідів і прадідів", - написав він.