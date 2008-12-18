У Криму від переохолодження померла 10-річна дитина
10:55, 18 грудня 2008Суспільство
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Ведеться слідство
Сімферополь. 18 грудня. УНІАН. У Криму помер від переохолодження 10-річний хлопчик.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.
За інформацією прес-служби, 17 грудня в селі Серебрянка Раздольненського району біля будинку культури було знайдено тіло дитини 1998 року народження, без ознак насильницької смерті. За попередніми даними, смерть наступила в результаті переохолодження.
В ході слідства стало відомо, що хлопчик увечері 16 грудня пішов із дома і не повернувся. Вранці дитину знайшов односелець. Ведеться слідство.
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